Почему аудиосистемы, порой, так плохо звучат

Речь о новых и самых современных автомобильных аудиосистемах, от которых все ждут идеального звучания.

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Немало новых автомобилей оснащаются невероятными аудиосистемами таких компаний, как Sony или Bose, которые доступны либо в топовых комплектациях, либо за немаленькую доплату. При этом они выдают сотни ватт через десяток-другой динамиков. в новом BMW 7-й серии их 36!). Почему же тогда автомобильные аудиосистеми иногда звучат… как-то не так?

Все дело в одной современной функции, которая есть абсолютно у всех современных аудиосистем и которая включена в них по умолчанию. Это «объемный звук».

Название, казалось бы, обещает особое удовольствие от прослушивания музыки… Но нет.

Давайте разберемся, что такое «объемный звук» («3D-звук»). Это технология домашнего кинотеатра в автомобиле (5.1 или 7.1). Саундтреки к фильмам записываются в объемном звучании, и A/V-ресивер домашнего кинотеатра воспроизводит их так, как задумывал звукорежиссер. Но музыка, за редким исключением, записывается в обычном стерео — на два канала, а не на 5 или 7.

Объемный звук в автомобиле — это обработка сигнала, при которой стереозапись воспроизводится уже не через два канала (левый и правый), как задумывали компании звукозаписи и исполнители, а распределяется на 5 и более каналов.

Проблема в том, что обработка сигнала влияет на четкость звуков: они рассеиваются и смещаются. При прослушивании стереосистемы дома, вы выбираете место на одинаковом удалении от двух динамиков, которые стереофонически генерируют «изображение» музыки — звуковую сцену, как если бы вы были на живом концерте. Но в машине никто не сидит четко по центру, между водителем и передним пассажиром (за редким исключением). Кроме того, салон автомобиля невелик и состоит из твердых поверхностей, отражающих звук, и мягких, гасящих его.

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Инженеры всячески пытаются улучшить качество звучания для всех пассажиров и даже создать ощущение концертного зала (одна аудиосистема рекламируется как воспроизводящая «мощь» концерта на стадионе, но вы когда-нибудь слышали хороший звук на стадионе?), но угождая всем рискуют не угодить никому.

Поэтому, если вас не устраивает звучание некоторых песен и композиций в автомобиле, попробуйте просто отключить функцию объемного звучания.

В вопросе « что не так с современными аудиосистемами? » мы разобрались. А что не так с современными моторами? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

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