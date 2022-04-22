После отпуска будут запущены все сборочные линии в Тольятти и Ижевске.

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АВТОВАЗ с понедельника, 25 апреля, выйдет из 20-дневного корпоративного отпуска — возобновится производство на всех трех автосборочных линиях в Тольятти и на заводе в Ижевске, об этом сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники в компании.

Ресурс уточняет, что АВТОВАЗ за время простоя «аккумулировал» запас электронных компонентов для всех моделей Lada, кроме одной — классической Niva Legend. Таким образом, логично предположить, что у дилеров снизится дефицит таких моделей, как Granta, Vesta, Largus, XRAY и Niva Travel.

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По информации канала, для Niva Legend не хватает датчиков АБС. Использовать же эти компоненты от Niva Travel невозможно (они не унифицированы).

Волжский автогигант с весны 2021 года из-за глобального дефицита полупроводников испытывал проблемы с недопоставкой электронных компонентов. В марте 2022 года ситуация обострилась из-за ужесточения санкций США и Евросоюза против России.

В конце марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил журналистам, что АВТОВАЗу удалось найти альтернативных поставщиков в Азии.