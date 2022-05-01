Hyundai показал новый салон — журнал За рулем

Hyundai показал новый салон

Он появится во всех моделях бренда в ближайшем будущем.

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Hyundai Mobis COMFI в компании описали как «инновационный салон для комфортного вождения». Следует отметить, что Hyundai Mobis делает разработки не только для Hyundai, но и для Genesis и Kia. В частности, компания выпускает шасси и приборные панели, компоненты послепродажного обслуживания и другие запчасти.

COMFI расшифровывается как «удобство и комфорт», «оптимизация», «мобильность», «функциональность» и «подсветка» — все пять аспектов представлены конкретными функциями.

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  • «Удобство и комфорт» — это переключатель на центральной консоли и умный столик с электронным управлением на стороне пассажира. В столик встроена клавиатура, позволяющая работать во время поездок.
  • «Оптимизация» — система Blooming Sound System с выдвижными динамиками и ручка контроллера под экраном, а также вставки из натурального дерева.
  • «Мобильность» — это экраны камер бокового вида, рулевое колесо и подвижная центральная консоль.
  • «Функциональность» — управляемые электронно узкие дефлекторы климатической системы, а также очиститель воздуха с ароматизаторами.
  • «Подсветка» — особое освещение салона с трехмерным рисунком.

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Все функции, которые вы видели в ролике, готовы к установке на серийные автомобили. Учитывая практичность функций, с их внедрением тянуть не будут.

Фото, видео: Hyundai Mobis

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