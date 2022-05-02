Факел на дороге: автобус на газе сгорел дотла

Снятые кадры напоминают сцену из голливудского фильма. Не хватает только Вина Дизеля.

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Альтернативные виды топлива, например, сжатый природный газ, — это простой и эффективный способ сделать автомобиль экономичнее и безвредным для окружающей среды. Но порой что-то идет не так, и от автомобилей остаются только обгоревшие кузова. Именно это и произошло недалеко от итальянского города Перуджа. Автобус с вырывающимся из баллонов на крыше пламенем выглядит как запускаемая в космос ракета.

Сразу скажем, что при пожаре никто не пострадал — пассажиров в салоне не было, а водитель успел вовремя выпрыгнуть из автобуса и вызвать пожарных. Но когда те приехали, тушить было уже нечего.

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В соцсетях по поводу пожара возникло много теорий. Одни доказывали, что это горит электробус, другие — что так жарко могут гореть только баллоны с водородом. Но этот Irisbus Iveco Cityclass оснащен обычным двигателем и газобаллонным оборудованием, установленным на крыше.

Это не первый случай, когда автобус, работающий на сжатом природном газе, загорается. Но нужно отметить, что происходит такое крайне редко.

Второе видео, снятое пожарными, показывает, насколько жарко горел автобус — вокруг него даже асфальт расплавился и занялось соседнее поле.

Но самый дорогой пожар этого года произошел в океане — сгорело и затонуло целое судно, перевозившее в Америку около 4 тысяч автомобилей концерна Volkswagen AG.

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Фото, видео: YouTube