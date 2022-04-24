В Бельгии застряли тысячи автомобилей, которые уже оплатили россияне

В пункт назначения эти автомобили не могут отправить из-за жестких санкций, наложенных Евросоюзом против РФ, сообщает The Wall Street Journal.
Среди этих 8000 автомобили таких брендов, как Lexus, Cadillac и Mercedes-Benz.
В бельгийском порту их выгрузили в начале апреля.
«Автомобили попали под запрет на экспорт предметов роскоши, но здесь также застрял целый ряд других товаров, подпадающих под различные санкции», — приводит издание слова директора автомобильного терминала порта Марка Адриансенса.
Как предполагает WSJ, машины застряли в Зебрюгге, скорее всего, на долгое время, но затем их могут перепродавать в другие страны.
Напомним, 15 марта в рамках четвертого пакета санкций против РФ за конфликт на Украине Евросоюз запретил поставлять в Россию целый ряд предметов роскоши, в т.ч. автомобили класса люкс — стоимостью от 50 000 евро и выше.
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