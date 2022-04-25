Toyota и Suzuki готовят конкурента Creta

Премьера пройдет ориентировочно в июне-июле 2022 года.

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Toyota Motor и Suzuki Motor готовятся представить недорогой компактный кроссовер совместной разработки, он будет выпускаться под обоими брендами и станет конкурировать с Hyundai Creta, об этом сообщает индийская редакция журнала Autocar. Премьера машин пройдет ориентировочно в июне-июле 2022 года.

Целевым рынком для перспективных кроссоверов станет Индия, там же — на заводе Toyota в Бидади — наладят их выпуск.

О технической стороне грядущих новинок известна лишь основная информация. В частности, в основе автомобилей — агрегатная база TNGA-B (DNGA), оснащать их планируют только гибридными силовыми установками с бензиновыми ДВС в составе. Кроссоверы в базовой конфигурации получат системы типа «мягкий гибрид» (со стартер-генератором).

Производство большей части компонентов для выпуска новых «бюджетников» освоят поставщики индийского филиала Suzuki Motor — компании Maruti Suzuki. Однако выпуск ряда «критически» важных узлов и агрегатов делегируют контрагентам Toyota Motor.

Между двумя кроссоверами будет сквозная унификация по шасси, агрегатам, несущей структуре кузова и большей части внешних панелей, однако различия в экстерьерах ожидаются существенными — с оригинальным дизайном оперения и пластиковых расширителей колесных арок для каждой из модели.

Заметим, на базе DNGA с 2019 года производят кроссоверы — это 4-метровые Toyota Raize и Daihatsu Rocky, кроме того, с 2021-го на этой же основе в Малайзии выпускают Perodua Ativa. Но судя по косвенным признакам, совместное детище Toyota и Suzuki по размерам будет крупнее этой троицы. Не исключено, что перспективные модели выйдут и за пределы индийского рынка — во всяком случае это явно подразумевает задача конкурирования с глобальной Hyundai Creta.