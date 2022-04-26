BMW остановила свой завод в Германии — журнал За рулем

BMW остановила свой завод в Германии

Одному из главных предприятий бренда не хватает комплектующих, которые поставлялись из Украины.

Материалы по теме
В России регистрируют «свои» марки Audi, Mercedes-Benz и BMW

«Баварцы» остались без баварского завода — завод BMW в городе Регенсбург, находящийся в федеральной земле Бавария, будет остановлен, как минимум, на неделю. На этом заводе выпускают «единички» 1-Series, а также компактные кроссоверы X1 и X2. Причина остановки — в дефиците компонентов украинского производства. Завод стоит полностью — работы остановлены не только на линии сборки, но и в прессовом, покрасочном и кузовном цехах.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству

Этой весной расположенные в Германии промышленные площадки BMW уже не раз сталкивались с нехваткой компонентов, поставляющихся из Украины, напоминает Autonews со ссылкой на агентство DPA. В марте и апреле останавливались главное предприятие BMW в Мюнхене и крупнейший европейский завод, расположенный в Дингольфинге.

Материалы по теме
BMW и Ford приостановили деятельность в России

Остановки были связаны, в частности, с отсутствием электрической проводки для собираемых машин. Что касается России, то BMW приостановила деятельность в РФ еще в начале марта — встал завод «Автотор», поставки автомобилей дилерам были прекращены. В компании заявляли, что меры носят временный характер.

  • Российские победители и призеры Олимпиады-2022 вместо традиционных призовых автомобилей получили денежную компенсацию. Вероятнее всего, в подарок олимпийцам готовились именно машины BMW.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: dpa/picture-alliance

Наше новое видео
Легендарный «шестисотый» из 1990-х — ретротест Мерседеса W140
Лада Веста: на каких опциях можно сэкономить?
Лучшие полноприводные кроссоверы — большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров146
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: