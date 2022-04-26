BMW остановила свой завод в Германии

Одному из главных предприятий бренда не хватает комплектующих, которые поставлялись из Украины.

«Баварцы» остались без баварского завода — завод BMW в городе Регенсбург, находящийся в федеральной земле Бавария, будет остановлен, как минимум, на неделю. На этом заводе выпускают «единички» 1-Series, а также компактные кроссоверы X1 и X2. Причина остановки — в дефиците компонентов украинского производства. Завод стоит полностью — работы остановлены не только на линии сборки, но и в прессовом, покрасочном и кузовном цехах.

Этой весной расположенные в Германии промышленные площадки BMW уже не раз сталкивались с нехваткой компонентов, поставляющихся из Украины, напоминает Autonews со ссылкой на агентство DPA. В марте и апреле останавливались главное предприятие BMW в Мюнхене и крупнейший европейский завод, расположенный в Дингольфинге.

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Остановки были связаны, в частности, с отсутствием электрической проводки для собираемых машин. Что касается России, то BMW приостановила деятельность в РФ еще в начале марта — встал завод «Автотор», поставки автомобилей дилерам были прекращены. В компании заявляли, что меры носят временный характер.

Российские победители и призеры Олимпиады-2022 вместо традиционных призовых автомобилей получили денежную компенсацию. Вероятнее всего, в подарок олимпийцам готовились именно машины BMW.

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Фото: dpa/picture-alliance