Как и когда АВТОВАЗ выйдет из кризиса? Есть ответ

По предварительным сведениям, новые модификации получат обозначение «special edition» и будут маркироваться шильдиком SE на кузове.

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В связи с дефицитом комплектующих отечественный производитель готовится к деконтентингу, то есть производству автомобилей в упрощенных версиях. Из комплектаций таких машин будет исключен ряд электронных систем и компонентов. Как сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ», с выпуском таких версий своих моделей предприятие планирует выйти на уровень производства не менее 30 тысяч автомобилей в месяц, что сопоставимо с докризисными объемами.

Как пишет источник, упрощенные автомобили получат обозначение «special edition» и будут маркироваться шильдиком SE на кузове. При этом обычные комплектации АВТОВАЗ также намерен продолжить выпускать, это касается семейств Vesta и Largus. Объемы сборки будут определяться по наличию комплектующих и, как обычно, спросом на рынке, уточняет автор поста.

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По этим же данным, первый деконтентинг появится на конвейере, который собирает модификации Lada Granta, ближе к середине июня, а в конце месяца может начаться массовая сборка таких машин. Таким образом, планы по восстановлению темпов выпуска отечественных автомобилей могут быть реализованы уже предстоящим летом.

По ранее поступившим сведениям, упрощенные Гранты (у которых, вероятно, и двигатель будет перенастроен под Евро-2) могут появиться даже чуть раньше, в мае текущего года.

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