Как и когда АВТОВАЗ выйдет из кризиса? Есть ответ — журнал За рулем

Как и когда АВТОВАЗ выйдет из кризиса? Есть ответ

По предварительным сведениям, новые модификации получат обозначение «special edition» и будут маркироваться шильдиком SE на кузове.

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В связи с дефицитом комплектующих отечественный производитель готовится к деконтентингу, то есть производству автомобилей в упрощенных версиях. Из комплектаций таких машин будет исключен ряд электронных систем и компонентов. Как сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ», с выпуском таких версий своих моделей предприятие планирует выйти на уровень производства не менее 30 тысяч автомобилей в месяц, что сопоставимо с докризисными объемами.

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Как пишет источник, упрощенные автомобили получат обозначение «special edition» и будут маркироваться шильдиком SE на кузове. При этом обычные комплектации АВТОВАЗ также намерен продолжить выпускать, это касается семейств Vesta и Largus. Объемы сборки будут определяться по наличию комплектующих и, как обычно, спросом на рынке, уточняет автор поста.

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По этим же данным, первый деконтентинг появится на конвейере, который собирает модификации Lada Granta, ближе к середине июня, а в конце месяца может начаться массовая сборка таких машин. Таким образом, планы по восстановлению темпов выпуска отечественных автомобилей могут быть реализованы уже предстоящим летом.

  • По ранее поступившим сведениям, упрощенные Гранты (у которых, вероятно, и двигатель будет перенастроен под Евро-2) могут появиться даже чуть раньше, в мае текущего года.
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Фото: Depositphotos

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