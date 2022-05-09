Женщина поджарила хлеб на капоте автомобиля

Это видео из Индии, где стоит очень жаркая погода.

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В соцсетях стало вирусным видео, на котором женщина из района Сонепур, штат Орисса (Индия), готовит роти (бездрожжевая лепешка) на капоте своего автомобиля под палящим солнцем.

Ролик у многих индийцев вызвал страх перед глобальным потеплением. В это время в штате в тени было плюс 44, а уж на солнце железо раскалилось до такой степени, что смотреть страшно.

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Впервые этим видео поделился Ниламадхаб Панда, он написал: «Сцены из моего города Сонепур. Здесь настолько жарко, что можно приготовить роти на автомобильном капоте». Глобальное потепление является проблемой, вызывающей серьезное беспокойство властей Индии. Самым жарким городом на Земле является столица Бангладеш — Дакка, а индийский Нью-Дели находится на втором месте.