В Туркмении женщинам запретили ездить на переднем сиденье

Причем официального запрета нет, но в случае остановки говорят «боланок», то есть «нельзя».

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В Ашхабаде сообщили о новом запрете: женщина должна садиться исключительно на заднее сиденье автомобиля, сообщает turkmen.news. Причем касается это не только такси, но и частных машин. Могут остановить и заставить пересесть назад. Сзади сидеть, по новым требованиям, тоже должно не более двух пассажиров одновременно. Сидеть там втроем — «боланок».

Напомним, еще в декабре 2017 года полиция стала останавливать все машины, за рулем которых находились женщины. Не важно, имелось у них водительское удостоверение или нет, автомобилисток предупреждали, что при повторной проверке им будет выписан штраф. Через месяц у женщин стали отбирать водительские удостоверения, а машины отправляли на штрафную стоянку. Потом перестали принимать на водительские курсы.

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Осенью 2020 года несколько жительниц столицы устроили забастовку и потребовали отменить дискриминацию и продлить им срок водительского удостоверения. Власти ненадолго отступили, до 2021 года женщинам выборочно продлевали срок действия прав.

Лояльность проявляли к женщинам старше 40 лет, сотрудницам некоторых посольств и к тем женщинам, у которых в семье есть инвалиды. Для продления водительских прав им приходится собирать больше документов. Однако заранее никто не может сказать, удастся ли конкретной женщине продлить права. Теперь же вместо смягчения запретов появилось новое негласное ограничение, касающееся пассажирок.

А, например, в Китае женщины активно борются за свои права.



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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС