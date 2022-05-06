Названы плюсы и минусы кроссовера Haval Dargo — журнал За рулем

Названы плюсы и минусы кроссовера Haval Dargo

Проходимость оказалась впечатляющей, а вот шумоизоляция...

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Haval Dargo для России — известны характеристики

Новый китайский кроссовер с весьма характерной внешностью появится в России — продажи Dargo (изначально, для китайского рынка, — Big Dog) ожидаются в РФ через несколько месяцев. Но в Поднебесной модель продается с 2020 года, и издание «Китайские автомобили» собрало отзывы реальных владельцев этой машины. Как и следовало ожидать, у автомобиля обнаружились как сильные, так и слабые стороны.

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Плюсы Haval Dargo

  1. Внешность — китайским покупателям внедорожный»вид, да еще в сочетании с фирменным оранжевым цветом, пришелся по вкусу.
  2. Двигатель — владельцы хвалят за тяговитость 2-литровый GW4N20, в оригинале выдающий 211 л.с. и 325 Нм (в российской версии будет 192 л.с. и 320 Нм).
  3. Простор для пассажиров — несмотря на относительно скромную колесную базу в 2738 мм, для ног задних пассажиров есть целых 80 см.
  4. Богатые комплектации — даже в базовой версии (речь об оснащении в Китае) есть датчик усталости водителя и камера заднего вида, а в топе — круговой обзор, автономное вождение, адаптивный круиз.
  5. Хорошая проходимость — пусть это мнение жителей китайских мегаполисов, но вот китайское презентационное видео и впрямь впечатляет.

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Минусы Haval Dargo

  1. Материалы салона — много жесткого поскрипывающего пластика, маркость экрана мультимедиа.
  2. Алгоритмы робота 7DCT450 (как на российских Haval F7 и F7x) — переключения резкие, долгая задержка на второй передаче.
  3. Недостаточный объем багажника — паспортное значение до сих пор не обнародовано, но китайские владельцы жалуются на тесноту (неофициально — около 320 л до шторки).
  4. Расход топлива — при заявленных 8 л/100 км полноприводник потребляет больше 12 литров АИ-92 у большей части владельцев, а переднеприводные 1,5-литровые машины — больше 9 литров;
  5. Шумоизоляция — кузов и зеркала издают множество аэродинамических шумов; дополняют картину внедорожные шины, которые в Китае ставят на полноприводные версии.

В конце апреля кроссоверы Dargo начали собирать на заводе Haval под Тулой.

Фото: Haval

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