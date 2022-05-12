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ГИБДД Сочи перед сезоном отпусков напомнила автомобилистам правила дорожной безопасности в тоннелях. Важно избегать там любой, даже мелкой аварии — они всегда приводят к серьезным заторам на дорогах. Чтобы не попасть в ДТП в узком и слабо проветриваемом месте, нужно следовать простым правилам:
«Независимо от времени суток и степени освещенности в тоннелях все механические средства обязаны перемещаться в них только с включенными фарами ближнего света. Категорически запрещается: любая остановка и стоянка автомобиля (за исключением экстренных случаев, при этом необходимо сразу выключить двигатель); обгон (в России он строго запрещён, в других странах может быть разрешен при наличии более чем одной полосы движения в каждом направлении); разворот; движение задним ходом», — напоминает ГИБДД Сочи.
Вид на дублер Курортного проспекта города Сочи
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Не следует игнорировать и дорожные знаки, либо терять бдительность, даже если вы уже неоднократно ездили по этому тоннелю.
«При проезде тоннеля необходимо строго следовать дорожным знакам и указателям, установленным на въезде и в самом подземном сооружении, следить за сигналами и разметкой. Обязательно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — лишний раз напоминают инспекторы.
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Но одних только знаний правил дорожного движения и их соблюдения для безопасного проезда тоннеля, особенно в городе, стоящем на берегу моря, недостаточно. У таких тоннелей есть важная особенность, о которой рассказали в ГИБДД Сочи:
«В тоннелях из-за повышенной влажности уменьшается сцепление колес с асфальтовым покрытием, поэтому вести машину нужно с особой осторожностью».
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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС