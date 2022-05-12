Чем опасны тоннели Сочи — памятка от ГИБДД — журнал За рулем

Чем опасны тоннели Сочи — памятка от ГИБДД

Всего на территории города находится 27 тоннелей, и миновать их никак не получится.

Материалы по теме
Выходим из машины или штраф с арестом — новое право ГИБДД

ГИБДД Сочи перед сезоном отпусков напомнила автомобилистам правила дорожной безопасности в тоннелях. Важно избегать там любой, даже мелкой аварии — они всегда приводят к серьезным заторам на дорогах. Чтобы не попасть в ДТП в узком и слабо проветриваемом месте, нужно следовать простым правилам:

«Независимо от времени суток и степени освещенности в тоннелях все механические средства обязаны перемещаться в них только с включенными фарами ближнего света. Категорически запрещается: любая остановка и стоянка автомобиля (за исключением экстренных случаев, при этом необходимо сразу выключить двигатель); обгон (в России он строго запрещён, в других странах может быть разрешен при наличии более чем одной полосы движения в каждом направлении); разворот; движение задним ходом», — напоминает ГИБДД Сочи.

Чем опасны тоннели Сочи — памятка от ГИБДДВид на дублер Курортного проспекта города Сочи
Вид на дублер Курортного проспекта города Сочи

Материалы по теме
Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?

Не следует игнорировать и дорожные знаки, либо терять бдительность, даже если вы уже неоднократно ездили по этому тоннелю.

«При проезде тоннеля необходимо строго следовать дорожным знакам и указателям, установленным на въезде и в самом подземном сооружении, следить за сигналами и разметкой. Обязательно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — лишний раз напоминают инспекторы.

Материалы по теме
Ростовские инспекторы ДПС «содрали пятерочку» с военных ДНР

Но одних только знаний правил дорожного движения и их соблюдения для безопасного проезда тоннеля, особенно в городе, стоящем на берегу моря, недостаточно. У таких тоннелей есть важная особенность, о которой рассказали в ГИБДД Сочи:

«В тоннелях из-за повышенной влажности уменьшается сцепление колес с асфальтовым покрытием, поэтому вести машину нужно с особой осторожностью».



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Наше новое видео
Правый руль и спидометр в милях — такую «восьмерку» вы (точно!) не видели
Тест праворульной «восьмерки»
Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров136
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: