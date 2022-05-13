Физлицам хотят снизить пошлину на ввоз автомобилей из-за рубежа

Это станет очередной противосанкционной мерой и облегчит гражданам ввоз автомобилей из других государств для личного пользования.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо главе Минфина Антону Силуанову, в котором предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств, сообщает RT.

Сейчас с автомобилями сложилась непростая ситуация, поставки многих брендов остановлены, заводы в простое, растет дефицит на автомобили.

Альтернативой для граждан в данной ситуации мог бы стать ввоз автомобиля из-за рубежа для личного пользования. Только сейчас это совсем невыгодно — в настоящее время ставки пошлин на ввозимые в Россию автомобили, с момента выпуска которых прошло не более трех лет, составляют от 48 до 54% (в зависимости от стоимости автомобиля).

В итоге гражданин обязан уплатить пошлину, составляющую примерно половину стоимости ввозимого автомобиля. Поэтому депутат предлагает ввести льготную ставку пошлины в 5%.

Но есть ограничение — по этой ставке физлицо сможет оформить только один автомобиль в течение пяти лет. На второй и последующие автомобили останутся действующие ставки в 48–54% на уплату пошлины в течение данного срока.

Также депутат предлагает составить список транспортных средств, которые будет разрешено ввозить в Россию по льготной ставке. Вести такой список депутат предлагает правительству.

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