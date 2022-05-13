Запчасти подорожали на 30% за последние 2 месяца

Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей. Разрешение параллельного импорта запчастей пока ситуацию не улучшило.
Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные «Тинькофф Страхования».
Больше всего подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно. На 32% прибавили в цене передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%. Меньше всего подорожали стекла — на 26%.
Причем по маркам подорожание неравномерное, так, для бренда Ford оно составило 83%, для BMW, Mercedes-Benz и Subaru более 40%, меньше других прибавили запчасти на Hyundai — 15%, Toyota — 20%, Lexus — 21%, Kia — 24% и Nissan — 25%. Как только возникает дефицит востребованной позиции, рынок реагирует кратным увеличением — до 6 раз.
Эксперты рынка предупреждают, что запасы комплектующих на складах тают, их хватит на два-четыре месяца работы. Для подержанных машин доступны неоригинальные кузовные запчасти, проблемы с запчастями в основном на новые и уникальные машины. Также есть сложности с электронными блоками.
- Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что Банк России позволил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos