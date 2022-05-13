С Ефремова требуют 756 тысяч за аварию

Страховая компания решила возместить все свои убытки — выплаты пострадавшей стороне.

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На момент резонансной аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве по вине Михаила Ефремова, гражданская ответственность актера была застрахована в компании «Альфа Страхование». Напомним, что в результате ДТП погиб водитель компании «Деликатеска» Сергей Захаров и был разбит автомобиль, в котором тот ехал.

В итоге по ОСАГО семья Сергея получила выплату в размере 356 200 рублей, еще 400 тысяч рублей получила «Деликатеска» за разбитый автомобиль. Поскольку в аварии виноват Михаил Ефремов, страховая компания, как пишет Telegram—канал Mash, решила взыскать с него выплаченные пострадавшим сторонам суммы.

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Сегодня актер отбывает срок в колонии и работает там швеей (вставляет замки в молнии). Его зарплата в месяц составляет при этом 5 тысяч рублей. Даже если он будет отдавать ее страховщикам всю, на выплату долга уйдет более 12,5 лет. Но сидеть ему 7,5 лет.

Как получить доплату, если денег, выплаченных по ОСАГО, не хватило на ремонт? Ответ и инструкции вы найдете здесь.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС