С Ефремова требуют 756 тысяч за аварию

На момент резонансной аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве по вине Михаила Ефремова, гражданская ответственность актера была застрахована в компании «Альфа Страхование». Напомним, что в результате ДТП погиб водитель компании «Деликатеска» Сергей Захаров и был разбит автомобиль, в котором тот ехал.
В итоге по ОСАГО семья Сергея получила выплату в размере 356 200 рублей, еще 400 тысяч рублей получила «Деликатеска» за разбитый автомобиль. Поскольку в аварии виноват Михаил Ефремов, страховая компания, как пишет Telegram—канал Mash, решила взыскать с него выплаченные пострадавшим сторонам суммы.
Сегодня актер отбывает срок в колонии и работает там швеей (вставляет замки в молнии). Его зарплата в месяц составляет при этом 5 тысяч рублей. Даже если он будет отдавать ее страховщикам всю, на выплату долга уйдет более 12,5 лет. Но сидеть ему 7,5 лет.
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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС