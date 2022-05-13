С Ефремова требуют 756 тысяч за аварию — журнал За рулем

С Ефремова требуют 756 тысяч за аварию

Страховая компания решила возместить все свои убытки — выплаты пострадавшей стороне.

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На момент резонансной аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве по вине Михаила Ефремова, гражданская ответственность актера была застрахована в компании «Альфа Страхование». Напомним, что в результате ДТП погиб водитель компании «Деликатеска» Сергей Захаров и был разбит автомобиль, в котором тот ехал.

В итоге по ОСАГО семья Сергея получила выплату в размере 356 200 рублей, еще 400 тысяч рублей получила «Деликатеска» за разбитый автомобиль. Поскольку в аварии виноват Михаил Ефремов, страховая компания, как пишет Telegram—канал Mash, решила взыскать с него выплаченные пострадавшим сторонам суммы.

С Ефремова требуют 756 тысяч за аварию

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Сегодня актер отбывает срок в колонии и работает там швеей (вставляет замки в молнии). Его зарплата в месяц составляет при этом 5 тысяч рублей. Даже если он будет отдавать ее страховщикам всю, на выплату долга уйдет более 12,5 лет. Но сидеть ему 7,5 лет.

  • Как получить доплату, если денег, выплаченных по ОСАГО, не хватило на ремонт? Ответ и инструкции вы найдете здесь.
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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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