Новый спортивный Haval запатентовали в России — журнал За рулем

Новый спортивный Haval запатентовали в России

Это спортивный кроссовер с тремя двигателями на выбор мощностью до 246 л.с.

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Китайская комнания Great Wall Motor запатентовала в России новую модель Haval. Как она выглядит в реальности — неизвестно, так как ее пока не представили ни в Китае, ни в какой-либо другой стране (есть только один шпионский снимок). Поэтому судить о ней можно только по патентным изображениям.

Среднеразмерный спортивный кроссовер Monster Coupe сделан на базе представленной в прошлом году новинки Monster, но отличается покатой линией крыши и дизайном задней части, включая крылья и боковые окна, как и положено версиям кросс-купе. Например, дверь багажника имеет выштамповку в виде спойлера.

Новый спортивный Haval запатентовали в России

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Haval Monster Coupe будет предлагаться с тремя двигателями на выбор. Это бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2 литра мощностью 184 и 224 л.с. соответственно. Самой мощной версией будет гибридная — 246 л.с.

Новый спортивный Haval запатентовали в России

Премьера нового кросс-купе состоится в этом году, и сразу после премьеры автомобиль поступит в продажу.

Новый спортивный Haval запатентовали в России

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности, Great Wall Motor

Новый спортивный Haval запатентовали в России

Это спортивный кроссовер с тремя двигателями на выбор мощностью до 246 л.с.

Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333377Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333374Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333375Новый спортивный Haval запатентовали в России
Новый спортивный Haval запатентовали в России

Это спортивный кроссовер с тремя двигателями на выбор мощностью до 246 л.с.

Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333374Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333375Новый спортивный Haval запатентовали в России — фото 1333377Новый спортивный Haval запатентовали в России
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