Заммэра столицы рассказал о будущей продукции завода «Москвич»

Принято принципиальное решение, что бывший завод Renault станет городским предприятием. И на этом месте будет только завод, и он точно будет загружен заказом.

Французская компания решила покинуть завод, бросив на произвол судьбы весь трудовой коллектив, а это почти 4 тысяч человек только в Москве и порядка 40 тысяч в других регионах России, которые, в том числе, занимались поставками комплектующих для столичного завода. Об этом напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

Поэтому мэр столицы Сергей Собянин сразу принял решение, что это уникальное предприятие нужно сохранить, обеспечив работой весь трудовой коллектив.

Максим Ликсутов поделился планами относительно бывшего завода Renault, где остались профессиональные инженеры, проектировщики, большинство из которых проживает в Москве.

На первом этапе предполагается сборка, в дальнейшем планируется максимальная локализация производства и всех компонентов и в перспективе — выпуск электромобилей.

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На заводе «Москвич» могут производиться автомобили для такси и каршеринга. Например, только для рынка московского такси и каршеринга в год нужно от 30 до 40 тысяч новых машин. И если их решат выпускать в Москве, завод будет обеспечен заказом.

В настоящее время сформирована рабочая группа с агрегаторами такси для определения технических аспектов для машины такси и каршеринга в Москве и области. Дано поручение использовать весь научный потенциал, который есть у других столичных предприятий.

Ранее в Renault предполагали, что со временем смогут выкупить это предприятие обратно, но сделать это уже не получится.

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