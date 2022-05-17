Заммэра столицы рассказал о будущей продукции завода «Москвич» — журнал За рулем

Заммэра столицы рассказал о будущей продукции завода «Москвич»

Принято принципиальное решение, что бывший завод Renault станет городским предприятием. И на этом месте будет только завод, и он точно будет загружен заказом.

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Французская компания решила покинуть завод, бросив на произвол судьбы весь трудовой коллектив, а это почти 4 тысяч человек только в Москве и порядка 40 тысяч в других регионах России, которые, в том числе, занимались поставками комплектующих для столичного завода. Об этом напомнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

Поэтому мэр столицы Сергей Собянин сразу принял решение, что это уникальное предприятие нужно сохранить, обеспечив работой весь трудовой коллектив.

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Максим Ликсутов поделился планами относительно бывшего завода Renault, где остались профессиональные инженеры, проектировщики, большинство из которых проживает в Москве.

Заммэра столицы рассказал о будущей продукции завода «Москвич»
«Мэр принял решение, что завод должен стать городским предприятием. На этом месте будет обязательно только завод. В планах — вернуть ему историческое имя — завод „Москвич“; обеспечить работой всех тех, кто там работал; выплатить долги по заработной плате, которые остались в наследство, и до конца года обеспечить выпуск нового автомобиля, который будет производиться совместно с КАМАЗом и институтом НАМИ. Найдем необходимый набор комплектующих», — рассказал о перспективах Максим Ликсутов.

На первом этапе предполагается сборка, в дальнейшем планируется максимальная локализация производства и всех компонентов и в перспективе — выпуск электромобилей.

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На заводе «Москвич» могут производиться автомобили для такси и каршеринга. Например, только для рынка московского такси и каршеринга в год нужно от 30 до 40 тысяч новых машин. И если их решат выпускать в Москве, завод будет обеспечен заказом.

В настоящее время сформирована рабочая группа с агрегаторами такси для определения технических аспектов для машины такси и каршеринга в Москве и области. Дано поручение использовать весь научный потенциал, который есть у других столичных предприятий.

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