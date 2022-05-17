АВТОВАЗ продолжит выпускать автомобили на платформе Renault

Французский производитель должен будет обеспечить поставку комплектующих из дружественных стран.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АВТОВАЗ продолжит выпускать автомобили на платформе, которая разрабатывалась совместно с российским производителем, об этом 17 мая сообщил ТАСС. По словам Мантурова, характер сделки с французским производителем предполагает, что Renault будет способствовать продолжению сборки — в частности, помогать с доставкой компонентов, необходимых для производства.

Основным условием является то, что компания Renault будет прикладывать максимально усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами АВТОВАЗа», — заявил Мантуров.

Производство автомобилей Lada XRAY на заводе в Тольятти; на этой же линии собирают Largus, а также Renault Logan и Sandero

О каких конкретно автомобилях идет речь, не уточняется, но, скорее всего, имеются в виду модели на платформе B0. Таковых на тольяттинской площадке выпускается четыре: Renault Logan и Sandero второй генерации, а также Lada XRAY и Lada Largus. При внедрении последних двух инженеры АВТОВАЗа действительно активно участвовали в адаптации французской платформы.

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Мантуров отметил также, что решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным. Оно принято с учетом того, что французский производитель на данный момент не может полностью обеспечить поставку компонентов для работы АВТОВАЗа в Тольятти и завода Renault Россия в Москве. «Мы исходим из того, что у компании есть возможность в течение шести лет вернуться в капитал АВТОВАЗа для продолжения совместной работы», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Тольятти будут выпускать еще две модели Renault, но под брендом Lada. Во-первых, это кроссовер Duster (до последнего времени выпускался на Renault Россия), а во-вторых — новейший седан Logan третьего поколения.

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Фото: Андрей Холмов / ТАСС