Страховщики рассказали, во сколько обойдется встреча с лосем, собакой или кабаном

Автомобили повреждаются не только в результате столкновений с животными. Бывает, они калечат и припаркованные автомобили.

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За последние три года около 138 млн руб. выплатила по каско за автомобили, пострадавшие из-за животных, страховая компания «Согласие».

Самый дорогой ремонт предстоит машине, испорченной лошадьми — средняя выплата за повреждения из-за этого животного составила почти 550 тыс. рублей. Чуть меньше придется отдать за восстановление машины из-за лося — 341 тыс., кабана — 340 тыс., и косули — 311 тыс. рублей.

Нередко автомобили страдают и то коров, которые бодают их или оставляют на них вмятины, когда проходят мимо стадами. Средний размер выплаты в таких случаях — около 50 тыс. рублей.

Хлопоты автомобилистам доставляют и собаки (средняя выплата — 68 тыс. руб.). Об убытках из-за них заявляли в 2,5 раза чаще, чем из-за птиц, и в 7 раз чаще, чем из-за кошек. Редко вред автомобилям причиняли бараны, зайцы, еноты и медведи.

Чаще всего автомобили повреждались в результате наездов на животных, а также в результате попыток уйти от столкновения с ними.

Но бывает, что животные сами калечат припаркованные авто. Бродячие собаки могут погрызть шины или бампер, уличные коты, гуляющие по капоту и крыше, поцарапать лакокрасочное покрытие, а более крупные звери могут, проходя мимо, помять кузов.

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