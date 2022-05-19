В мае ежедневное количество перевозимых компанией жителей Москвы составило 16 тысяч человек.

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По экспертным оценкам Департамента транспорта Москвы уход с рынка компании Gett не будет иметь негативных последствий для пассажиров и водителей такси и никак не отразится на сфере таксомоторных услуг.

«По нашим данным на май 2022 года, среднесуточное количество перевозимых Gett пассажиров составило 16 тысяч. Это всего 1% от общего количества пассажиров, перевозимых легковым такси в Москве в сутки (1,5 млн. человек). При этом до 2021 года компания Gett занимала третье место по доле рынка в сфере такси, а с февраля 2022 года опустилась на четвертое место в связи с ростом долей Яндекс.Такси, СитиМобил и inDriver. Уход компании никак не повлияет на комфорт пассажиров и работу московских водителей такси ввиду существования альтернативы в лице других агрегаторов. В Москве сейчас высокий уровень удобства и комфорта такси, и мы постоянно следим за этими стандартами», — сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Напомним, в марте 2022 года сервис заказа такси Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Это связали с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. Офис компании продолжит направлять водителям информацию о заказах, а служба поддержки также будет работать до 31 мая включительно.

«Уход агрегатора такси Gett не повлечёт каких-либо негативных последствий для водителей или пассажиров по той причине, что его доля на рынке такси незначительна, всего 0.1 % на март 2022 года, а в Москве есть другие агрегаторы, которые его заменят. Кроме того, к агрегатору подключено чуть более 900 автомобилей такси в сутки, а в масштабах Московской агломерации — это совсем небольшое число. Поэтому пассажиры такси не почувствуют нехватки в автомобилях такси — водители просто переключатся на другие сервисы заказа», — сказал Норайр Блудян, директор ассоциации «ТАМА».

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«Агрегатор Gett не играет никакой роли на рынке таксомоторных услуг. Он занимает лишь четвёртое место после таких агрегаторов, как Яндекс.Такси, СитиМобил, inDriver. Уход такого незначительного игрока на рынке такси никак не скажется, так как многие водители давно подключены или уже перешли к ведущим операторам. Неизменным останется как число водителей такси, так и условия их работы, ведь ответственность за это несут таксомоторные компании, а не агрегаторы. По сути все останется на своих местах», — считает Сергей Привалов, генеральный директор ООО «ТаксиБизнесКар».

Сейчас Департамент транспорта Москвы предпринимает комплект мер, которые позволят услугам такси и проката в Москве остаться такими же доступными, как прежде.

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Фото: Семен Лиходеев / ТАСС