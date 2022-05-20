Цены на топливо бьют рекорды

В Европе и США продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо — вы не поверите, сколько они платят за каждый литр.

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В Великобритании цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордно высокого уровня: скачок стоимости произошел уже второй раз за неделю. Согласно последним данным RAC Fuel Watch, бензин на сетевых АЗС сейчас стоит, в среднем, 168,24 пенса за литр, а дизель — 181 пенсов за литр. В пересчете на российские деньги это 130 и 140 рублей соответственно.

Теперь заправка 55-литрового бака бензином обходится в Великобритании в 92,53 фунта стерлингов (более 7 тысяч рублей), а дизельным топливом — 99,55 фунта стерлингов (7,7 тысяч рублей). На несетевых АЗС средняя стоимость топлива еще выше: 186,68 пенсов за литр бензина и 197,3 пенсов за литр дизельного топлива (145 и 153 рубля).

При этом 65% стоимости топлива в Великобритании составляют налоги — пошлины и НДС (20%).

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В США наблюдается та же картина — плюс 0,5 доллара за месяц. Сегодня один галлон бензина в стране стоит 4,59 доллара, а дизельного топлива — 5,5 долларов. В галлоне 4,55 литра, а значит, за один литр бензина американцы платят один доллар и один цент, а за литр дизельного топлива — 1,21 доллара (63 и 75,5 рубля соответственно).

Фото: Marek Studzinski / Unsplash