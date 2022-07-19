Такого у нас еще не было! Скоро первый этап российских гонок на выносливость

Техника ожидается самая разнообразная: по регламенту, допускаются любые автомобили российского кольцевого спорта, кроме «формул»...

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Первый этап национального четырехчасового марафона гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) пройдет 24 июля на автодроме Moscow Raceway. В соревновании примут участие известнейшие пилоты: Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алешин, Виктор Шайтар, Константин Терещенко, Алексей Дудукало, Алексей Басов... Также среди участников значится победитель и призер 24-часовых международных гонок на выносливость Габриеле Пьяна.

Заявлено уже более двадцати экипажей и почти пятьдесят пилотов (экипаж составляет 2–4 человека), в том числе пилоты-девушки — Татьяна Добрынина, Арина Суханова, Ольга Зинченко. Заявки на участие все еще продолжают поступать, так что состав гонки наверняка расширится новыми именами и командами.

«Гонки на выносливость — сложное соревнование, требующее от команд максимального профессионализма, а от пилотов исключительного мастерства, физического здоровья и ментальной выносливости. В „эндуранс“ для победы нужно принять во внимание многое: время каждого пилота на трассе, заезды в боксы, смену колес, локальный прогноз погоды, скорость. Большое значение имеет математический расчет: самый быстрый в таком соревновании — не обязательно лидер», — говорит генеральный организатор REC Игорь Ермилин.

Техника тоже ожидается самая разнообразная: по техническому регламенту, допускаются любые автомобили российского кольцевого спорта, кроме «формул», машин с открытыми колесами. В частности, ожидается дебют двух спортпрототипов российского производства БР03 (на первом фото) от команды БР Инжиниринг, а также спорткара Mаrussia GT (второе фото). И, конечно, заявлены спорткары, суперкары и прототипы от известнейших мировых производителей.

Гонка пройдет в один день — стартовав в 18:30, она завершится в 22:30, то есть почти час пилоты будут бороться за лидерство в темное время суток, при свете фар. Каждый из членов экипажа может провести за рулем непрерывно не менее 45 минут, а суммарно — не более двух часов. В ходе гонки производится смена пилотов, дозаправка топливом и смена шин. Борьба ведется как за лидерство в классах, так и в «абсолюте».

Следить за гонкой можно будет на телеканале «ТВ Старт», в аккаунтах Russian Endurance Challenge в соцсетях — в частности, на Youtube-канале REC будет организована прямая трансляция — или же непосредственно на Moscow Raceway, вход свободный!

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Организаторы говорят, что Российская серия гонок на выносливость REC продолжает лучшие традиции мировых серий «эндуранс», в которых до 2022 года Россия была представлена на самом высоком уровне — россияне многократно поднимались на подиумы WEC и ELMS. Календарь REC на сезон 2022 года включает четыре этапа в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Марафонская Niva Legend, подготовленная командой Lada Sport Rosleft, на подиум «Шелкового пути» не попала, но дебютировала очень успешно, выиграв несколько этапов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Russian Endurance Challenge