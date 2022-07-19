Hyundai выпустит недорогой кроссовер

Автомобиль разрабатывается с прицелом на европейский рынок.

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Hyundai Motor разрабатывает массовый электромобиль, начальная стоимость которого соответствовала бы 20 тысячам евро (около 1,15 миллионов рублей по текущему курсу), об этом в интервью изданию Automotive News заявил директор по маркетингу европейского отделения компании Андреас-Кристоф Хофманн.

Не вдаваясь в технические детали проекта, Хофманн тем не менее подчеркнул, что на данном этапе для компании приоритетнее электромобили более высоких классов, в которых заложена большая добавленная стоимость. Топ-менеджер Hyundai Motor также заметил, что есть сложности с компоновкой тяговых батарей в кузовах небольших автомобилей, к которым, очевидно, будет относиться анонсированная бюджетная модель.

Напомним, первый массовый электромобиль Hyundai — кроссовер Ioniq 5 — выпускается с 2021 года. Осенью 2022-го в продажу поступит среднеразмерный электрический седан Ioniq 6. На 2024 год запланирован выход крупного семиместного электрического кроссовера Ioniq 7.

К концу нынешнего десятилетия Hyundai планирует иметь в продуктовой линейке 11 моделей электромобилей.