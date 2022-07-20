Покупка авто за счет маткапитала: какие ограничения?

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Цель законопроекта — внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Одна из них как раз говорит о том, что полученные средства семья теперь сможет потратить на покупку автомобиля.
Газета «Известия», основываясь на тексте законопроекта, приводит ряд условий, которые нужно будет соблюдать. Они касаются вместимости автомобиля, а также его цены, технических характеристик и оформления.
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- Машина, которую семья приобретает на средства материнского капитала, должна иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского.
- Мощность двигателя не должна превышать 92 киловатт (125,08 л.с.).
- Стоимость — не более 2 миллионов рублей. Этот показатель должен быть отражен в документе, подтверждающем факт оплаты. Его нужно будет предоставить для отчетности.
Авторы законопроекта считают, что новые меры будут полезны не только семьям с детьми. Они так же помогут поднять спрос на автомобили в стране.
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС