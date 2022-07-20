Покупка авто за счет маткапитала: какие ограничения? — журнал За рулем

Покупка авто за счет маткапитала: какие ограничения?

Законопроект, который регулирует этот вопрос, уже разработали в Государственной Думе. В нем есть несколько условий.

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Цель законопроекта — внести поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Одна из них как раз говорит о том, что полученные средства семья теперь сможет потратить на покупку автомобиля.

Газета «Известия», основываясь на тексте законопроекта, приводит ряд условий, которые нужно будет соблюдать. Они касаются вместимости автомобиля, а также его цены, технических характеристик и оформления.

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  • Машина, которую семья приобретает на средства материнского капитала, должна иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского.
  • Мощность двигателя не должна превышать 92 киловатт (125,08 л.с.).
  • Стоимость — не более 2 миллионов рублей. Этот показатель должен быть отражен в документе, подтверждающем факт оплаты. Его нужно будет предоставить для отчетности.
Также в законопроекте четко прописали условия оформления купленной машины. Авто можно будет купить только в общую собственность с ребенком. К тому же в течение трех лет после покупки машину нельзя продавать или переоборудовать. В противном случае деньги придется вернуть в Пенсионный фонд.

Авторы законопроекта считают, что новые меры будут полезны не только семьям с детьми. Они так же помогут поднять спрос на автомобили в стране.

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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