Китайские грузовики обогнали по продажам российские

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О том, что грузовики из Китая впервые стали лидерами продаж в РФ, заявили эксперты агентства «Автостат». Отрыв от российских производителей небольшой, но тем не менее присутствует. Только за одну неделю продано 630 машин, произведённых в Китае. В то время как представителей российского автопрома только 617.
До этого эксперты регистрировали лишь увеличение роста продаж машин этого сегмента из КНР. По итогам предыдущего месяца их доля составляла 31%, а уже через неделю — 37,6%. Российские грузовики, наоборот, в это время сдавали позиции. 43% против 50,5%
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Китайские бренды и до этого входили в десятку самых востребованных на российском рынке. Но в лидерах до этого был КАМАЗ. А вот уже за ним следовал китайский грузовик Shacman. Этих машин за прошедшую неделю продано 233 единицы. За ним в списке — Howo, Faw и Jac.
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