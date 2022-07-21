Китайские грузовики обогнали по продажам российские

На первые места по количеству продаж китайские грузовые машины вышли буквально за две недели июля.

Материалы по теме КАМАЗ тестирует новый 19-литровый турбодизель

О том, что грузовики из Китая впервые стали лидерами продаж в РФ, заявили эксперты агентства «Автостат». Отрыв от российских производителей небольшой, но тем не менее присутствует. Только за одну неделю продано 630 машин, произведённых в Китае. В то время как представителей российского автопрома только 617.

До этого эксперты регистрировали лишь увеличение роста продаж машин этого сегмента из КНР. По итогам предыдущего месяца их доля составляла 31%, а уже через неделю — 37,6%. Российские грузовики, наоборот, в это время сдавали позиции. 43% против 50,5%



