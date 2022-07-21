Стало известно, для кого отменят транспортный налог

Мера временная, но потенциально эффективная — появится возможность не платить налог в течение 2–3 лет.

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Минпромторг поддержал предложение депутатов Госдумы о введении моратория на транспортный налог. Предполагается, что эта мера будет действовать на протяжении двух или трех лет для граждан, купивших отечественный автомобиль. О поддержке инициативы высказался глава Минпромторга и вице-премьер, курирующий гражданскую промышленность, Денис Мантуров.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — приводят «Известия» слова Мантурова из письма депутату Виталию Милонову от 13 июля.

Глава Минпромторга напомнил, что налоговой сферой управляет Минфин — очевидно, согласование потребуется и с этим ведомством. Напомним, через уплату введенного в 2003 году транспортного налога владелец авто как бы компенсирует износ дорог, на ремонт которых, по идее, идут собранные налоговиками средства.

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Если предлагаемую меру введут, она может оказать временный, но серьезный поддерживающий эффект для отечественного автопрома. Сейчас владелец новой Гранты оплачивает ежегодный транспортный налог в размере около 2,5 рублей.

Еще одной мерой поддержки стало возвращение программы льготного автокредитования.

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