С 4 по 7 августа здесь пройдет Российский туристический форум «Путешествуй!», посвященный современной туристической индустрии

Материалы по теме 9 главных вопросов и ответов про путешествие на авто в 2022

Одной из центральных тем форума станет работа над созданием комфортной инфраструктуры для путешествий по стране. Это направление стало актуальным в России после того, как автомобильный туризм начал набирать обороты. Особенно путешествия по стране стали популярны в период пандемии.

Директор организатора форума Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал, как это направление будут развивать дальше.

«Россия — огромная страна с общей протяженностью автомобильных дорог более полутора миллионов километров. С каждым годом автомобильный туризм растет, а после начала пандемии темпы роста выросли в разы. Карелия, Байкал, Алтай, Кавказ — только часть популярных маршрутов. А для комфортного путешествия должна быть выстроена соответствующая инфраструктура. Это станет основной темой форума в этом году», — отметил Александр Стуглев.

Всего в рамках форума запланировано более 100 деловых мероприятий, лекций, паблик-токов и развлекательных событий. В работе площадок примут участие те, кто непосредственно связан с туристической сферой. Это представители регионов страны, инвесторы, эксперты в области путешествий. Им предстоит обсудить новые маршруты, главные тренды в современном туризме, определить первостепенные направления работы индустрии.

Материалы по теме Как ездить по плохим дорогам: лайфхаки от профессионала

Одна из таких задач уже сформирована и будет реализована в стране. Организаторы анонсировали, что на форуме еще раз расскажут о быстровозводимых отелях. Такие модульные здания позволят в короткие сроки создавать комфортные условия для отдыха и пребывания. Их планируют строить в самых популярных среди туристов местах страны.

«За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Wendell Fernandes / Unsplash