АВТОВАЗ переходит на шестидневную рабочую неделю

Сборочные линии семейств Granta и Niva в Тольятти уже работают по пятидневке. С 29 августа эти линии заработают 6 дней в неделю.

После возобновления работы в режиме четырехдневной рабочей недели АВТОВАЗ постепенно наращивает мощности — и, похоже, готов перейти к более ритмичной сборке автомобилей. Данные пока носят неофициальный характер, но подтверждаются несколькими источниками. Так, Avtograd News сообщает, что на предприятие возвращается полноценная рабочая неделя и возможность подработки за двойную оплату труда.

По информации с размещенного ресурсом кадра внутризаводской презентации, сборочные линии семейств Granta и Niva в Тольятти уже работают по пятидневке. С 29 августа эти линии заработают 6 дней в неделю (при этом каждый работник отработает 5 дней, со скользящим выходным), а паблик «Рабочие АВТОВАЗа» дополняет, что по шестидневке будет работать и линия сборки универсалов Largus.

Материалы по теме Niva Legend вернулась в продажу — названа цена

Ожидается также, что в октябре и ноябре 2022 года, при шестидневной рабочей неделе, первая смена на заводе будет удлинена до 10 часов с двойной оплатой дополнительного времени сотрудникам производств.

На такие меры предприятие идет, цитируем вышеприведенный кадр презентации, «в целях получить максимально возможную часть средств от госпрограммы льготного кредитования и лизинга». Возврат к обычной пятидневной рабочей неделе предполагается в декабре.

По упомянутой госпрограмме «антикризисная» Гранта без кондиционера стоит 543 120 рублей, а с кондиционером — от 597 200 рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Яков Князев / ТАСС