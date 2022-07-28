Стало известно, кто будет отвечать за разработку новых моделей Lada

Должность главного конструктора АВТОВАЗа занял 57-летний Сергей Аманов, работающий на предприятии с 1989 года, сообщает «Обозрение». С 2014 года Аманов руководил разработкой, доводкой и организацией производства автомобилей. Он ответственен за запуск всех последних моделей АВТОВАЗа — Vesta, XRAY, модификации Granta.
В 2018 году он руководил проектом по развитию поставщиков, а в 2020-м был награжден за заслуги перед городским округом Тольятти. Назначение Аманова уже подтверждено пресс-службой АВТОВАЗа, сообщает источник.
Можно предположить, что это кадровое решение, уже получившее широкую огласку через СМИ, возвращает должности главного конструктора весомую роль в управленческом аппарате АВТОВАЗа. В 2000-х, когда российский автогигант начал сотрудничать с Renault-Nissan, должность главного конструктора в течение нескольких лет была фактически нивелирована.
С другой стороны, в советские годы главный конструктор был на заводе третьим по значимости должностным лицом — после генерального и технического директоров. По неофициальным данным, после ухода французских управленцев и появления новых топ-менеджеров АВТОВАЗ в какой-то степени вернется именно к этой системе.
- Напомним, в мае должность вице-президента по инжинирингу занял Евгений Шмелев, президентом назначен Максим Соколов, а совет директоров АВТОВАЗа возглавил Денис Мантуров.
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Фото: Ведомости / Денис Гришкин, tgl.ru