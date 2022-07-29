Россиянам рассказали, где купить новый автомобиль Renault

Компания еще весной ушла с российского рынка. Теперь возможность сотрудничества появилась через ближайших соседей.

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О способе купить новый автомобиль Renault сообщает официальное представительство марки в Белоруссии. В пресс службе рассказали, что у россиян есть возможность приобрести машину у официальных дилеров в стране. При этом оплата возможна в российских рублях.

В качестве примера приводят обновленный кроссовер Koleos. Эта модель была единственной из линейки Renault, которую не собирали на заводе в России. Эти машины поставлялись из-за границы.

Сейчас автомобиль доступен в люксовой версии Premium Plus. Кроссовер оснащен 2,5-литровым мотором, вариатором и полным приводом. Его стоимость 3 590 000 российских рублей. При этом дилер уточняет, что готов предоставить все необходимые документы для постановки машины на учет в России.

Свои активы в России компания Renault передала в государственную собственность в мае 2022 года. Однако важным условием договора стало то, что компания сохраняет право обратного выкупа своей доли в АВТОВАЗе на протяжение последующих 6 лет. Московский завод Renault переименовали в «Москвич». Прежний модельный ряд выпускать на нем не планируют.

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