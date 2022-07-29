Стало известно, мотоциклисты с каким стажем чаще попадают в ДТП

Вопреки ожиданиям, это не новички, а уже опытные водители «железных коней».

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Статистику аварийности с участием мотоциклистов представили в ГИБДД Москвы. Данные собрали по итогам первого полугодия.

Чаще всего за этот период водители двухколесных транспортных средств неверно выбирали скорость относительно общего потока, а также нарушали очередность проезда и не соблюдали дистанцию.

Однако, несмотря на целый список нарушений, в большинстве аварий мотоциклисты оказывались не виноваты. Инцидентов, в которых водителей байков признавали виновными, всего 40% от общего количества.

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Всего же за этот период произошло 260 аварий с мотоциклистами. Самые частые из них связаны со столкновением или опрокидыванием транспортных средств. А самые серьезные последствия фиксировались после наезда мотоцикла на препятствие.

Также в ГИБДД сопоставили возраст и стаж мотоциклистов, которые становятся участниками ДТП. Чаще всего в аварии попадают уже опытные водители в возрасте от 33 до 35 лет. Их стаж вождения тоже внушительный. Большинство из них водят мотоцикл 14–16 лет.