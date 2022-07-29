Поразительная цифра: 77% автомобилистов не смогут починить машину

Лишь 45% автомобилистов готовы самостоятельно мыть машину и только 36% смогут накачать колеса.

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Даже мелкий ремонт собственного автомобиля может стать неодолимым препятствием для львиной доли автолюбителей России. 77% не способны провести небольшую починку или плановое обслуживание авто — такие данные получили сервисы «Ситидрайв» и ResearchMe в результате опроса 1200 респондентов. Только 20% участников предположили, что могли бы проделать какие-то несложные манипуляции с машиной.

Чуть менее 45% сказали, что владеют некоторым набором навыков, но его недостаточно, чтобы поддерживать машину в подобающем техническом состоянии. А что же вообще могут современные автомобилисты?

Лишь 45% ответили, что могут самостоятельно помыть автомобиль. 38% способны самостоятельно залить все необходимые жидкости. 36% (!) смогут накачать колеса. Менее 30% — справятся с установкой «дворников». Только одной четверти опрошенных по силам замена АКБ. 23% «прикурят» автомобиль, если возникнет необходимость. 22% без посторонней помощи сменят лампочки в фарах, 20% — колеса.

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Замена тормозных колодок без помощи сервисменов реальна лишь для 8% опрошенных. А 7% респондентов признались, что не знают значения пиктограмм на панели приборов и при загорании какой-либо «лампочки» сразу обращаются на СТО.

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