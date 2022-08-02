Стена дыма и огня на МКАД. Видео с места ДТП — журнал За рулем

Стена дыма и огня на МКАД. Видео с места ДТП

В аварии с участием грузовика и бензовоза есть пострадавшие.

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По данным, которые предоставили в Госавтоинспекции Москвы, авария произошла на 21-м километре кольцевой автодороги с внутренней стороны.

Водитель бензовоза Scania двигался по крайней правой полосе. В это время на обочине остановился грузовой автомобиль MAN. Водитель бензовоза не смог правильно выбрать траекторию движения и допустил столкновение.

Из-за удара у бензовоза разлилось топливо. Почти сразу произошло возгорание. Столбы черного дымы и пламени попали на камеры пассажиров проезжающих мимо машин.

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Авария сильно осложнила движение на участке трассы. Проезжать можно было только по двум полосам из пяти.

Также сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель бензовоза. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.

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Фото: Денис Воронин/ АГН «Москва», соцсети

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