Стена дыма и огня на МКАД. Видео с места ДТП

По данным, которые предоставили в Госавтоинспекции Москвы, авария произошла на 21-м километре кольцевой автодороги с внутренней стороны.
Водитель бензовоза Scania двигался по крайней правой полосе. В это время на обочине остановился грузовой автомобиль MAN. Водитель бензовоза не смог правильно выбрать траекторию движения и допустил столкновение.
Из-за удара у бензовоза разлилось топливо. Почти сразу произошло возгорание. Столбы черного дымы и пламени попали на камеры пассажиров проезжающих мимо машин.
Авария сильно осложнила движение на участке трассы. Проезжать можно было только по двум полосам из пяти.
Также сообщается, что в результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель бензовоза. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.
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