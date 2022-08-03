На складе Озона в Подмосковье бушует пожар, пострадали 13 человек, есть погибший

Площадь пожара, по данным на 16.49, составляет 50 тыс. кв. м. метров.

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Сегодня, около 12:30 на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района вспыхнул пожар. По предварительным данным, его причиной стала неисправность электропроводки, а после обрушения кровли потоки воздуха раздули пожар и увеличили его площадь. О возгорании в МЧС сообщили с задержкой, склад был плотно загружен товарами, поэтому огонь быстро охватил практически всю территорию склада.

Пожар тушат 96 человек, задействовано 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.Также в тушении участвует пожарный поезд. На складе обрушилась стена, тушение пожара осложняется из-за особенностей конструкции здания, сообщили в МЧС РФ.

Для помощи в тушении направили пожарных из Москвы. На месте ЧП развернут оперативный штаб, стянута дополнительная техника и дежурят службы скорой помощи.

Согласно данным Центра медицины катастроф, в результате возгорания пострадали 13 человек, двое из них госпитализированы. Один человек погиб.

Сообщается также, что покупатели и продавцы онлайн-ретейлера Ozon получат компенсацию за утраченные из-за пожара товары. Сейчас продукция склада скрыта на витрине маркетплейса.

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Горящие склады Ozon застрахованы на 17 млрд рублей, страховщики предварительно оценили ущерб в 10 млрд рублей, однако возгорание пока не ликвидировано.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

Согласно Яндес.Картам, движение транспорта в районе склада по Новорижскому шоссе осуществляется в обычном режиме.

Дополнение: Одной из версий причины пожара называют поджог.



Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»