Фура без тормозов протаранила 11 автомобилей — журнал За рулем

Фура без тормозов протаранила 11 автомобилей

Жуткое ДТП произошло на объездной «президентской» трассе под Севастополем

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ДТП произошло на 13-м километре автодороги «Севастополь — Инкерман», в районе улицы Нефтяной. По предварительной информации, у фуры с прицепом отказали тормоза, когда автомобиль подъезжал к мосту.

Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что грузовик, набирая скорость, врезается в несколько автомобилей подряд. После нескольких столкновений машина загорается.


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В полиции Севастополя пояснили: пострадало 11 транспортных средств, 2 из которых — грузовые автомобили. В результате ДТП погиб 1 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. В их числе — три ребенка.

Медики уточнили, что госпитализация понадобилась не всем. В больницу забрали 9 взрослых и 1 ребенка. Остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

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