Шоу «Тачка на прокачку» возвращается в эфир

Культовая программа будет выходить в новом формате.

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Передача вернется в эфир уже 19 августа, рассказывает портал sport—express. Но формат шоу претерпит ряд изменений. Вместо прежнего ведущего Xzibit лицом программы станет британская хип-хоп исполнительница Леди Лешер. А работать с авто теперь будут в тюнинг-ателье Wrench Studios. Ранее это была мастерская West Coast Customs.

Выпускать программу будет подразделение телеканала MTV в Великобритании. Однако все пользователи Сети смогут увидеть выпуски на YouTube.

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В качестве анонса создатели программы выпустили трейлер. Из него понятно, что в первом выпуске «прокачают» Volkswagen Beetle 1996 года и Mitsubishi GTO 1992 года. Также в шоу планируют давать новую жизнь классическим моделям.

Оригинальное шоу, которое имело огромную популярность по всему миру, называлось Pimp My Ride. Оно выходило на американском канале MTV в период с 2004 по 2007 год.

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Фото, видео: YouTube