Народные предложения учтут при составлении нового свода правил.

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О сборе предложений для написания новых ПДД объявила Общественная палата. Цель проекта — создать такой свод правил, который бы учитывал интересы большинства участников дорожного движения.

За полтора месяца общественники получили более 200 сообщений от россиян, сообщает «Парламентская газета».

Больше всего предложений касается установления статуса электросамокатов. Большинство инициаторов сходятся во мнении, что скорость для этих транспортных средств не должна превышать 25 километров в час. Также большинство настаивает на том, чтобы водители самокатов обязательно надевали шлем и снимали наушники во время движения.

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Другая народная правка касается тех, кто объезжает пробку по обочинам. Судя по сообщениям, эта категория водителей вызывает волну возмущений. Для них просят ввести штраф до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение сумму наказания предлагают увеличить до 30 тысяч.

А вот грузовики, которые едут по трассе слишком медленно, предлагают разрешить обгонять. Для этого большегрузы необходимо обязать смещаться вправо и пропускать идущий следом транспорт.

Общественники отметили, что сбор народных поправок продолжится. Из тех, которые уже есть, формируют общие блоки. Они лягут в основу рекомендаций, которые затем направят в Минтранс и МВД.

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Фото: ТАСС