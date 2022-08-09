Оспорить штрафы с камер будет проще

В России предложили ввести систему «единого окна».

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С такой инициативой выступили представители Общественной палаты РФ, сообщает «Парламентская газета».

По их мнению, случаи, когда штраф назначают несправедливо, встречаются часто. А вот оспорить его бывает непросто.

Самый сложный момент возникает тогда, когда якобы нарушение правил водитель совершает в другом регионе. Даже если установлено, что комплекс фотофиксации работал некорректно, отменить штраф в автоматическом порядке нельзя. Водителю приходится ехать в регион, где зафиксировано нарушение, и лично участвовать в разбирательстве.

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Общественники считают необходимым упростить эту процедуру путем введения «единого окна».

Это даст водителям возможность решать вопрос по месту жительства.

Взять на себя обязательства по отмене штрафов предлагают сотрудникам МВД.

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ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин