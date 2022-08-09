Оспорить штрафы с камер будет проще

С такой инициативой выступили представители Общественной палаты РФ, сообщает «Парламентская газета».
По их мнению, случаи, когда штраф назначают несправедливо, встречаются часто. А вот оспорить его бывает непросто.
Самый сложный момент возникает тогда, когда якобы нарушение правил водитель совершает в другом регионе. Даже если установлено, что комплекс фотофиксации работал некорректно, отменить штраф в автоматическом порядке нельзя. Водителю приходится ехать в регион, где зафиксировано нарушение, и лично участвовать в разбирательстве.
Общественники считают необходимым упростить эту процедуру путем введения «единого окна».
Это даст водителям возможность решать вопрос по месту жительства.
Взять на себя обязательства по отмене штрафов предлагают сотрудникам МВД.
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