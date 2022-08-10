АВТОВАЗ начал поставки оригинальных запчастей для Renault

Дилерам Renault в России начали приходить запчасти от дочерней компании АВТОВАЗа. Эти обязанности взял на себя дистрибьютор запчастей «Лада-Имидж», сообщают «Известия».
Информацию также подтвердили четыре крупных дилера Renault в России. Однако в сообщении уточняется, что контракты на поставку запчастей пока заключили не все дилерские центры. Организации самостоятельно принимают решения, каким способом продолжать работу. Ожидается, что вскоре таких контрактов станет больше.
Поставляют, в основном, расходники — это различные фильтры и ремни ГРМ. Дилеры отметили, что список запчастей, которые приходят в поставках, неполный. Например, есть нехватка топливных и масляных фильтров.
Это связывают в первую очередь с уходом бренда с российского рынка. Но также на перебои с поставками влияют проблемы логистической отрасли. По данным источника, они начались еще в 2020 году. Также сказывается кризис в отрасли полупроводников.
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