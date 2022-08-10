Что думают иностранцы о новинке АВТОВАЗа

Старый Logan MCV хотят превратить в новый электромобиль, пишут СМИ.

АВТОВАЗ представил свой первый электромобиль в качестве прототипа. Технической основой Lada е-Largus является древний Dacia Logan MCV, пишет немецкое издание Auto, Motor und Sport.

Dacia Logan MCV первого поколения — неубиваемый автомобиль. В то время как модель исчезла с рынка новых авто в Европе в 2013 году дешевый универсал продолжает жить в России как Lada Largus. Более того: там у него даже появилось «электрическое» будущее.

То есть АВТОВАЗ поставил перед собой задачу электрифицировать созданную в 2004 году автомобильную платформу, которая изначально задумывалась только для машин с ДВС. Непростая задача, но как было объяснено, производитель хочет распределить электронные компоненты в шасси таким образом, чтобы в итоге все они поместились. Часть пакета батарей находится в задней части днища кузова, остальные — в центральном туннеле и под капотом.

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Никаких технических данных АВТОВАЗ пока не предоставил, но аккумулятор не кажется слишком емким. Тем не менее российские СМИ упоминают о возможном запасе хода до 400 километров. Ввиду того, что техническая база ни в малейшей степени не электрооптимизирована, это выглядит малореальным.

Ввиду очень скудной информации, доступной на данный момент о e-Largus, трудно предполагать, что он появится на рынке в ближайшее время. АВТОВАЗ объявил, что в следующем году на российские дороги выедет тестовая партия прототипов электромобиля. Это означает, что выход на рынок Lada E-Largus в серийной версии может состояться не ранее 2024 года. Планируют как обычный универсал с пяти- и семиместным салоном, так и фургон без задних окон.

АВТОВАЗ изо всех сил пытается сохранить производство автомобилей, несмотря на санкции Запада. Автомобили, которые сходят с конвейера, лишены многих функций безопасности и комфорта из-за отсутствия компонентов. На этом фоне не кажется реалистичным, что производитель вскоре начнет выпускать электрическую модель, учитывая, что у него мало или совсем нет опыта создания подобных технологий, пишет издание. Все могло бы быть быстрее и проще, если бы российскому производителю пришли на помощь китайские партнеры. Как бы то ни было, одновременно с электрокаром в России также придется создать инфраструктуру зарядки. В настоящее время такая сеть находится в зачаточном состоянии.