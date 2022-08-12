Производство Весты переехало в Тольятти. Что будет с качеством? Мнение эксперта — журнал За рулем

Производство Весты переехало в Тольятти. Что будет с качеством? Мнение эксперта

А тут еще и дефицит ряда автокомпонентов, которые из-за санкций придется замещать аналогами.

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Как известно, АВТОВАЗ принял непростое решение — перенести выпуск Лады Весты из Ижевска в Тольятти. С точки зрения эффективности производства, оно вполне логичное — производительности завода «Лада-Ижевск» (до 32 автомобилей в час) недостаточно для удовлетворения потенциального спроса на модель. А мощности конвейера в Тольятти позволят выпускать в два раза больше автомобилей.

Но в Ижевске был отлаженный за много лет (с 2015 года) и выверенный процесс, не изменится ли в связи с переездом качество Лады Весты? И это с учетом того, что часть автокомпонентов для модели, вероятно, придется получать от поставщиков из более дружественных стран, а также налаживать собственное производство.

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Мнение эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

Производство Весты переехало в Тольятти. Что будет с качеством? Мнение эксперта
— Производительность (а точнее, реальная скорость) конвейера имеет минимальное влияние на качество автомобиля. Если, конечно, грамотно выстроена система менеджмента качества. Во многом именно ее реорганизацией на заводах АВТОВАЗа компания Renault добилась того, что Лады за последние годы преобразились, в них стало приятно садиться, да и надежность возросла.

Вопрос в том, удастся ли сохранить управление качеством на том уровне, который был при французах. Теоретически у вазовцев для этого всё есть — методики, технологии, опыт работы с Renault. Однако контроль качества — это всегда компромисс между требованиями выпускать как можно больше автомобилей и как можно дешевле (то есть потерей качества) и соблюдением стандартов, норм и заложенных в конструкцию машины потребительских свойств. Здесь скорее всё зависит от того, какие приоритеты примет высшее руководство завода. То есть, было бы желание.

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Ну а импортозамещение тоже может пройти гладко, если при этом мнение службы качества не будет отвергаться в пользу каких-то политических или сиюминутных выгод. Ясно, что Веста будет упрощаться — прежде всего, в плане электрической архитектуры и опций.

Но такие крупные элементы, как блок отопления и вентиляции, рулевую рейку, заднюю подвеску или почти все компоненты тормозной системы, похоже, придется осваивать в производстве заново. Тут возможны любые нюансы — главное их отследить и не допустить потери качества товарных машин.

Фото: Максим Кадаков/«За рулем»

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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