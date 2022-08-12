Производство Весты переехало в Тольятти. Что будет с качеством? Мнение эксперта

А тут еще и дефицит ряда автокомпонентов, которые из-за санкций придется замещать аналогами.

Как известно, АВТОВАЗ принял непростое решение — перенести выпуск Лады Весты из Ижевска в Тольятти. С точки зрения эффективности производства, оно вполне логичное — производительности завода «Лада-Ижевск» (до 32 автомобилей в час) недостаточно для удовлетворения потенциального спроса на модель. А мощности конвейера в Тольятти позволят выпускать в два раза больше автомобилей.

Но в Ижевске был отлаженный за много лет (с 2015 года) и выверенный процесс, не изменится ли в связи с переездом качество Лады Весты? И это с учетом того, что часть автокомпонентов для модели, вероятно, придется получать от поставщиков из более дружественных стран, а также налаживать собственное производство.

Мнение эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

Вопрос в том, удастся ли сохранить управление качеством на том уровне, который был при французах. Теоретически у вазовцев для этого всё есть — методики, технологии, опыт работы с Renault. Однако контроль качества — это всегда компромисс между требованиями выпускать как можно больше автомобилей и как можно дешевле (то есть потерей качества) и соблюдением стандартов, норм и заложенных в конструкцию машины потребительских свойств. Здесь скорее всё зависит от того, какие приоритеты примет высшее руководство завода. То есть, было бы желание.

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Ну а импортозамещение тоже может пройти гладко, если при этом мнение службы качества не будет отвергаться в пользу каких-то политических или сиюминутных выгод. Ясно, что Веста будет упрощаться — прежде всего, в плане электрической архитектуры и опций.

Но такие крупные элементы, как блок отопления и вентиляции, рулевую рейку, заднюю подвеску или почти все компоненты тормозной системы, похоже, придется осваивать в производстве заново. Тут возможны любые нюансы — главное их отследить и не допустить потери качества товарных машин.

Фото: Максим Кадаков/«За рулем»