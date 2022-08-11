Завод Yokohama возобновляет работу после 20 недель простоя — журнал За рулем

Завод Yokohama возобновляет работу после 20 недель простоя

Предприятию удалось наладить логистические цепочки.

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О временном закрытии липецкий завод Yokohama сообщил в конце марта. Тогда это обосновали возникшими сложностями с доставкой материалов из-за рубежа. Сотрудники завода, а это около 760 человек, отправились в вынужденный отпуск с сохранением части заработной платы.

Теперь завод готов возобновить работу в полном объеме. Об этом написала в Телеграм-канале пресс-служба Особой экономической зоны «Липецк». В сообщении говорится, что губернатор региона Игорь Артамонов провел встречу с руководством предприятия. В ходе встречи стало известно, что завод снова функционирует.

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Запустить производство стало возможным после того, как наладились поставки каучука. Сложности с логистикой уладили, и все сотрудники вернулись на рабочие места. В сообщении отмечается, что весь персонал получает 100% заработной платы.

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Фото: Unsplash

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