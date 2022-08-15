Россия заняла 1-е место в мире по количеству камер — журнал За рулем

Россия заняла 1-е место в мире по количеству камер

Всего в мире насчитывается более 100 000 дорожных камер фиксации нарушений.

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По данным Всемирной базы данных камер контроля скорости, две трети из этих камер находятся в Европе — 62 829 штук. Меньше же всего камер в Африке — 1377 штук. В исследовании использовались данные по камерам 107 стран.

Оказалось, что больше всего дорожных камер установлено на дорогах России — 18 393  по данным Всемирной базы.

Второе место занимает Бразилия, где на дорогах работает 16 997 камер. Это исследователи объяснили большими территориями России и Бразилии, а также обширной дорожной сетью стран.

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Но на третьем месте оказалась небольшая страна — Италия, за водителями которой следят 10 787 камер.

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Четвертое место досталось США. Камер там в два с половиной раза меньше, чем в нашей стране, — всего 7366 штук. При этом большая часть из них следит за нарушениями на перекрестках и, в частности, фиксирует заезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора. Примерно столько же камер и в Великобритании — 7265 штук.

  • Скоро в России изменятся правила установки камер фиксации нарушений. Подробнее об этом читайте здесь.
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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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