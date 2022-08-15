Нам рассказали, кто покупает китайские автомобили

Большинство покупателей китайских автомобилей люди семейные — 89%, причем в основном это мужчины (71%). Наличие высшего образования отметили 64%, 63% — это жители больших городов. Усредненный портрет владельца китайского автомобиля составило аналитическое агентство «Автостат».
Средний возраст тех, кто выбирает новые китайские автомобили — 47 лет, авто с пробегом — 42 года.
Что касается профессий, то 18,9% владельцев машин китайских брендов рабочие, специалистами оказались 13,9% респондентов, руководителями среднего звена — 10,9%, инженерами — 9,7% и IT-специалистами — 6,4%.
Среди хобби 10% отметили рыбалку, 6,5% — путешествия, 5,6% увлекаются автомобилями, 4,9% — спортом и 3,2% любят отдыхать на природе.
Эти данные удалось собрать в ходе онлайн-опросов, проведенных в 2021–2022 годах.
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Фото: Александр Демьянчук/ТАСС