Нам рассказали, кто покупает китайские автомобили — журнал За рулем

Нам рассказали, кто покупает китайские автомобили

Как правило, это семейные люди.

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Большинство покупателей китайских автомобилей люди семейные — 89%, причем в основном это мужчины (71%). Наличие высшего образования отметили 64%, 63% — это жители больших городов. Усредненный портрет владельца китайского автомобиля составило аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст тех, кто выбирает новые китайские автомобили — 47 лет, авто с пробегом — 42 года.

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Что касается профессий, то 18,9% владельцев машин китайских брендов рабочие, специалистами оказались 13,9% респондентов, руководителями среднего звена — 10,9%, инженерами — 9,7% и IT-специалистами — 6,4%.

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Среди хобби 10% отметили рыбалку, 6,5% — путешествия, 5,6% увлекаются автомобилями, 4,9% — спортом и 3,2% любят отдыхать на природе.

Эти данные удалось собрать в ходе онлайн-опросов, проведенных в 2021–2022 годах.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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