Полиция выяснила, из чего мошенники изготавливали поддельное масло

В Перми полиция изъяла более 95 тонн контрафактного моторного масла, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Нелегальный цех на протяжении нескольких лет работал в промышленной зоне города. Здесь мошенники наладили работу полуавтоматической линии, с помощью которой разливали сырье в канистры. За основу они брали закупленное оптом недорогое масло для двухтактных двигателей, разливали его по канистрам и наклеивали этикетки с названиями известных международных производителей.
Полицейские провели осмотр производственного и складского помещений. Кроме готовой к продаже фальсифицированной продукции изъято также 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых канистр различного объема и порядка 30 тысяч этикеток.
Установлены также производители тары и наклеек, которые поставляли свою продукцию для криминального бизнеса. На мини-фабрике пластиковых изделий обнаружили пресс-формы для изготовления канистр, имитирующих продукцию зарубежного производителя.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ 9 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Его фигурантами стали пять человек, их отпустили под подписку о невыезде.
Изъятое масло направлено на экспертизу владельцам торговых марок для официального подтверждения его контрафактности. По предварительным расчетам, сумма ущерба может превысить 100 миллионов рублей.
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