Полиция выяснила, из чего мошенники изготавливали поддельное масло

Дело было поставлено на поток: только готовой продукции изъято на 100 млн рублей.

В Перми полиция изъяла более 95 тонн контрафактного моторного масла, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Нелегальный цех на протяжении нескольких лет работал в промышленной зоне города. Здесь мошенники наладили работу полуавтоматической линии, с помощью которой разливали сырье в канистры. За основу они брали закупленное оптом недорогое масло для двухтактных двигателей, разливали его по канистрам и наклеивали этикетки с названиями известных международных производителей.

Полицейские провели осмотр производственного и складского помещений. Кроме готовой к продаже фальсифицированной продукции изъято также 113 тонн сырья для ее производства, 40 тысяч пустых канистр различного объема и порядка 30 тысяч этикеток.

Установлены также производители тары и наклеек, которые поставляли свою продукцию для криминального бизнеса. На мини-фабрике пластиковых изделий обнаружили пресс-формы для изготовления канистр, имитирующих продукцию зарубежного производителя.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК РФ 9 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Его фигурантами стали пять человек, их отпустили под подписку о невыезде.

Изъятое масло направлено на экспертизу владельцам торговых марок для официального подтверждения его контрафактности. По предварительным расчетам, сумма ущерба может превысить 100 миллионов рублей.

Какие масла категорически нельзя смешивать? Ответ вы найдете тут.



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