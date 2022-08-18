Продают новую «десятку», 18 лет простоявшую в гараже

Автомобиль выставили на продажу в Москве, и это настоящая «капсула времени».

Москвич продает ВАЗ-2110 2004 года выпуска в практически идеальном состоянии, что подтверждается фотографиями седана с разных ракурсов. Автомобиль выставлен на сайте Авто.ру.

Автомобиль владелец оценил в 399 тысяч рублей и в описании говорит, что пробег у машины всего 3560 км, а зимой машина хранилась в гараже. По документам у «десятки» всего один владелец, а выпущен автомобиль был в 2004 году.

Обивка сидений выглядит как новая, пластик и ручки не затерты, под капотом и в багажнике — ни соринки, а запаску, похоже, никогда не доставали из штатной ниши, что и немудрено при таком пробеге.

Под капотом мотор объемом 1,5 л, мощностью 79 л.с., агрегатирован он механикой, привод — передний.

Справка

ВАЗ-2110 (Lada 110) выпускали на АВТОВАЗе с 1995 по 2007 год. И хотя модель нельзя было назвать прорывной для того времени, в сравнении с зарубежными аналогами, ее появление стало новым этапом в развитии отечественного автопрома.

В отличие от Жигулей и Самар, ВАЗ-2110 позиционировали как хорошо оснащенный автомобиль классом чуть выше. На машине были установлены электронная система управления двигателем (хотя первые ВАЗ-2110 были карбюраторными) и бортовой компьютер, была предусмотрена возможность установки гидроусилителя руля и электрических стеклоподъемников, в деталях кузова использовался оцинкованный металл, была применена новая технология окраски кузовов и т. п.

В 2007-м на конвейер встало семейство Lada Priora (глубокий рестайлинг «десятки»), и некоторое время Приоры и «десятки» выпускали параллельно. Последний ВАЗ-2110 сошел с конвейера в октябре 2007 года.

Фото: Авто.ру