Chery российской сборки: новые подробности

Китайский производитель ведет активные переговоры с российскими компаниями.

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Китайская компания Chery нацелена на скорейшую локализацию сборки автомобилей в России. Генеральный директор АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков напомнил, что ранее у компании были проекты в этом направлении, но они «завершались раньше времени». Сейчас, по словам топ-менеджера, в Chery понимают, что российское производство необходимо для дальнейшего развития.

«На сегодняшний день вопрос локализации производства — это ответственность головного офиса, прежде всего. Он ведет интенсивные переговоры с рядом производителей российских на предмет возможности локализации», — цитирует Шмакова ТАСС.

Chery Tiggo 4 Pro

На вопрос о том, является ли таким производителем УАЗ, на покрасочном конвейере которого в апреле текущего года был замечен кузов Chery Tiggo 8, Владимир Шмаков не ответил, подчеркнув, что разговор о конкретных производственных площадках и планирующихся к сборке моделях преждевременен. Тем не менее, теперь понятно, что речь о создании собственного завода, подобного тому, что есть у Haval под Тулой, речи не идет.

Также гендиректор российского офиса Chery сказал, что правительство Москвы не обращалось в АО «Чери автомобили рус» по поводу совместного создания автомобиля Москвич. Напомним, в мае глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал о переговорах с двумя возможными партнерами. В итоге Москвич создадут совместно с JAC, привлечь которого помог КАМАЗ.

А ближайшей новинкой Chery в России (пока, разумеется, китайской сборки) станет кроссовер Tiggo 4 Pro.

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Фото: Chery