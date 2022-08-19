Шок-цифра: известно, сколько АВТОВАЗ заработал на перезапуске Гранты — журнал За рулем

Шок-цифра: известно, сколько АВТОВАЗ заработал на перезапуске Гранты

Отечественная модель лидирует в рейтинге с очень внушительным отрывом. Но китайские бренды его сокращают...

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АВТОВАЗ внес изменения во внешность Lada Granta

В начале июня в Тольятти возобновился выпуск семейства автомобилей Lada Granta — как известно, поначалу автомобили выпускались в сильно упрощенной версии без многих электронных систем и узлов, однако к настоящему моменту большинство функций вернулось благодаря новым поставщикам, и из серьезных потерь осталась только АБС. Покупатели оценили возвращение модели достойно, о чем свидетельствуют цифры, приведенные в Телеграм-канале «Автостат Инфо».

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Они иллюстрируют выручку, полученную оставшимися в России автопроизводителями в результате продаже моделей-бестселлеров в июле 2022 года. Гранта лидирует в этом рейтинге с внушительным отрывом. Ранее мы писали, что во второй летний месяц АВТОВАЗ намеревался выпустить около 11 тысяч экземпляров Гранты (плюс старые «докризисные» запасы), но дилеры все равно отмечали высочайший спрос — «живых» машин в автосалонах почти не найти.

Шок-цифра: известно, сколько АВТОВАЗ заработал на перезапуске Гранты

В результате за месяц был продан 6531 автомобиль Granta различных комплектаций, а оборот АВТОВАЗ с продаж составил 5,1 млрд рублей. Занимающий второе место Chery Tiggo 7 Pro принес китайской компании всего 3 млрд рублей. Третье место — у Geely Coolray: 1243 авто и оборот в 2,9 млрд рублей.

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Кстати, занимающий седьмое место Geely Tugella выводит китайскую компанию, как игрока рынка, на близкий с АВТОВАЗом уровень: суммарный июльский оборот с продаж Coolray и Tugella сравним с цифрами по Гранте, которая сейчас составляет львиную долю всей продукции российского автогиганта.

Фото: АВТОВАЗ, «Автостат Инфо»

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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