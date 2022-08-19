Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — журнал За рулем

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

В комплектации машины значатся электростеклоподъемники передних и задних дверей, гидроусилитель руля, климат-контроль.

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В Самарской области обнаружился выставленный на продажу ГАЗ-3105 Волга. По некоторым данным, экземпляров этой модели, выпускавшейся на ГАЗе мелкими сериями с 1987 года и до середины 1990-х, осталось всего несколько штук — из собранных когда-то примерно двухсот.

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

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Надо заметить, что эта редчайшая модель все же периодически всплывает на сайтах объявлений — полтора года назад такую же Волгу продавали в Керчи за 2 млн рублей. Представленный ныне на Avito.ru экземпляр на пару лет старше (год выпуска — 1994 вместо 1996), на полмиллиона дешевле и имеет черный, а не серебристый цвет кузова.

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

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В остальном это все тот же ГАЗ-3105: представительский седан с полным приводом и разработанным на ГАЗе бензиновым V8 объемом 3,4 литра и мощностью 170 л.с. В комплектации машины значатся электростеклоподъемники передних и задних дверей, гидроусилитель руля, климат-контроль. Обивка сидений — велюр. Пробег машины составляет 56 тысяч км.

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

Автор объявления пишет, что до 2003 года машина состояла в легендарном Гараже особого назначения (ГОН), а затем находилась у второго хозяина, который использовал ее до 2006 года, после чего Волга долго стояла в сухом гараже и лишь в 2020-м была куплена нынешним владельцем. По информации сайта, в ПТС автомобиля значится более четырех владельцев, в ДТП машина не попадала.

Фото: Avito.ru

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

В комплектации машины значатся электростеклоподъемники передних и задних дверей, гидроусилитель руля, климат-контроль.

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354640Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354641Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354637Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354638Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354639Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!
Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!

В комплектации машины значатся электростеклоподъемники передних и задних дверей, гидроусилитель руля, климат-контроль.

Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354638Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354637Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354639Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354641Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук! — фото 1354640Продается уникальная Волга. Таких — всего несколько штук!
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