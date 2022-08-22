АВТОВАЗ ищет автоматическую коробку передач в Китае

О том, что АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя потенциальными поставщиками автоматических коробок передач из Китая, сообщил изданию Drom источник на заводе. Выбирают не только претендентов на поставки, но и типы коробок передач.
Среди обсуждаемых: гидромеханические АКП (в списке кандидатов есть даже 8-ступенчатая коробка) и вариатор.
В Китае есть несколько фирм, выпускающих классические АКП для легковых автомобилей, но чаще всего это совместные производства с крупными мировыми концернами GM, ZF, BorgWarner, Aisin или лицензионное производство.
Вероятнее всего использование на Ладах именно европейской, но локализованной в Китае автоматической коробки передач.
В свое время АВТОВАЗ заключил договор с Magna International на поставку комплектующих для сборки АКП и локализации производства в Тольятти. Теперь этот договор приостановлен, но не исключено, что наработки по проекту могут реализоваться через посредничество Китая.
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